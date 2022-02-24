Ханты-Мансийск, , 14:38 — REGNUM В Югре за сутки на 24 февраля госпитализированы 98 больных с COVID-19, 1522 человек выписан по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Permkrai.ru

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За минувшие сутки в Югре выявлено 1611 новых случаев заражения коронавирусом, на 541 человека меньше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 24 февраля является Сургут — 259.

С начала пандемии в Югре к 24 февраля насчитывается 187 964 случая лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 148 082 пациента, 2325 скончались (на семь пациентов больше, чем днём ранее).

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