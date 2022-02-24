Иерусалим, 24 февраля, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Сотни израильских поселенцев стягиваются в район священной для мусульман мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. Об этом 24 февраля сообщает палестинское информационное агентство Wafa.

(сс) Andrew Shiva. Wikipedia.org Вид на мечеть Аль-Акса

По данным журналистов, израильские поселенцы, под прикрытием подразделений полиции, вошли в район мечети со стороны ворот Муграби.

Израильтяне вошли в молитвенный зал Аль-Кибли, где столкнулись с группой палестинцев. По ряду сообщений с мест, подходы к мечети перекрыты израильскими службами безопасности. Местные жители арабского происхождения готовятся к акциям протеста, требуя прекратить агрессию в отношении Аль-Аксы.