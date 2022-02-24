Москва, , 14:35 — REGNUM Телеведущий и комик Максим Галкин прокомментировал новость о проведении Россией специальной военной операции. Он опубликовал пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте 24 февраля.

Максим Галкин Скриншот с YouTube

https://www.instagram.com/p/CaWghGfspVE/

«С раннего утра на связи с родными и друзьями с Украины», — поделился телеведущий. «Не передать словами, что я чувствую! Как это всё возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне!» — пишет он.

Ранее по поводу военной операции высказался певец Валерий Меладзе. «…я хочу попросить вас, я умоляю — прекратить военные действия и сесть за стол переговоров… Люди не должны погибать, это нужно прекратить», — говорил он в своём видеообращении.

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