Москва, 24 февраля 2022, 14:35 — REGNUM Телеведущий и комик Максим Галкин прокомментировал новость о проведении Россией специальной военной операции. Он опубликовал пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте 24 февраля.
https://www.instagram.com/p/CaWghGfspVE/
«С раннего утра на связи с родными и друзьями с Украины», — поделился телеведущий. «Не передать словами, что я чувствую! Как это всё возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне!» — пишет он.
Ранее по поводу военной операции высказался певец Валерий Меладзе. «…я хочу попросить вас, я умоляю — прекратить военные действия и сесть за стол переговоров… Люди не должны погибать, это нужно прекратить», — говорил он в своём видеообращении.
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