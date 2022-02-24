Максим Галкин высказался о конфликте с Украиной
Москва, 24 февраля, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Телеведущий и комик Максим Галкин прокомментировал новость о проведении Россией специальной военной операции. Он опубликовал пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте 24 февраля.
Скриншот с YouTube
Максим Галкин
https://www.instagram.com/p/CaWghGfspVE/
«С раннего утра на связи с родными и друзьями с Украины», — признался телеведущий. «Не передать словами, что я чувствую! Как это всё возможно! « — поделился он своими переживаниями.
Ранее по поводу военной операции высказался певец Валерий Меладзе. «…я хочу попросить вас, я умоляю — прекратить военные действия и сесть за стол переговоров… Люди не должны погибать, это нужно прекратить», — говорил он в своём видеообращении.