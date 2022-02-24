Москва, , 14:33 — REGNUM Президент России проведёт встречу с представителями российских деловых кругов. Об этом 24 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Схватка России и Запада Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня у президента в графике встреча с представителями российских деловых кругов. Это руководители крупнейших наших предприятий, организаций, компаний в различных секторах экономики. Это те люди, которые являются крупнейшими работодателями», — заявил Песков.

«В первую очередь президент будет говорить с ними в рамках подготовки к посланию Федеральному Собранию, ну и также чтобы обменяться мнениями по той ситуации, которая возникает в экономике при сохранении понимания необходимости продолжения развития нашей страны после, собственно, известных событий», — указал он.