Москва, 24 февраля, 2022, 14:35 — ИА Регнум. В состав Донецкой Народной Республики (ДНР) просятся территории Украины, которые находятся за пределами бывшей Донецкой области Украины. Об этом 24 февраля заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По его словам, первоочередная задача ДНР — восстановление контроля над всей территорией страны в установленных её конституцией границах, которые ограничиваются границами бывшей Донецкой области в составе Украины.

«Задача ДНР — выход на границы республики в конституционных порядках. Что касается дальнейших шагов, решения будут приниматься исходя из ситуации. Но обращения из других регионов оставшейся части Украины уже поступают», — сказал Пушилин.