Москва, 24 февраля, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Члены Российского Союза ветеранов Афганистана поддерживают спецоперацию на Донбассе, которая «остановит геноцид и предотвратит нападение на Россию», заявил лидер организации, полковник ВДВ Франц Клинцевич.

ИА REGNUM Франц Клинцевич

«Мы, члены Российского Союза ветеранов Афганистана, как люди военные, прошедшие войну, полностью поддерживаем решение Верховного главнокомандующего, президента Владимира Путина о проведении спецоперации по защите населения Донбасса. За нами справедливость и правда», — сказал Франц Клинцевич.

По его мнению, операция по защите Донбасса имеет две цели: мирная жизнь на Донбассе и защита России от ставших очевидными военных угроз на её границах.

«Дальше терпеть убийства русскоязычных граждан и наращивание военной инфраструктуры у порога нашего дома, направленное на наше уничтожение, мы не имеем права. Мы себе этого просто не сможем простить. Это миротворческая операция, конец геноцида и предотвращение нападения на нашу страну. Мы должны понимать, что это самозащита России», — заявил лидер Российского Союза ветеранов Афганистана.

Лидер Союза ветеранов Афганистана считает, что «отпор надо давать сегодня, не дожидаясь нападения на Россию». «Сегодня Россия сильна, сильнее многих. Мы накапливали эту силу, чтобы на годы вперёд обеспечить свою безопасность. Иначе будет поздно», — уверен он.

Франц Клинцевич также считает, что «30 лет беспринципного обмана России Западом завершены».

«Запад не хочет признавать наши права, а Россия больше никогда не согласится на то, чтобы её мнение игнорировали, чтобы её граждан считали людьми второго сорта. Мы вернули себе силу державы, с которой будут считаться, нравится это или не нравится кому бы ни было», — сказал он.

Франц Клинцевич уверен, что «США и их союзники хотят уничтожить Россию», а заявления о мирном характере НАТО являются «неприкрытой ложью».

«Руки США и НАТО давно в крови жителей Сербии, Ирака, Ливии, Сирии. Их ничто бы не остановило и от кровопролития в России. Мы не имеем права этого допустить ни перед своими детьми и внуками, ни перед памятью погибших в Афганистане товарищей», — резюмировал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны России, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура ВСУ. Никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины Россия не наносит. Гражданскому населению ничего не угрожает.