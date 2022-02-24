Союз ветеранов Афганистана поддержал спецоперацию в Донбассе
Москва, 24 февраля, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Члены Российского Союза ветеранов Афганистана поддерживают спецоперацию на Донбассе, которая «остановит геноцид и предотвратит нападение на Россию», заявил лидер организации, полковник ВДВ Франц Клинцевич.
По его мнению, операция по защите Донбасса имеет две цели: мирная жизнь на Донбассе и защита России от ставших очевидными военных угроз на её границах.
Лидер Союза ветеранов Афганистана считает, что «отпор надо давать сегодня, не дожидаясь нападения на Россию». «Сегодня Россия сильна, сильнее многих. Мы накапливали эту силу, чтобы на годы вперёд обеспечить свою безопасность. Иначе будет поздно», — уверен он.
Франц Клинцевич также считает, что «30 лет беспринципного обмана России Западом завершены».
Франц Клинцевич уверен, что «США и их союзники хотят уничтожить Россию», а заявления о мирном характере НАТО являются «неприкрытой ложью».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны России, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура ВСУ. Никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины Россия не наносит. Гражданскому населению ничего не угрожает.