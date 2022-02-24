Москва, 24 февраля, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Категорическую и полную поддержку решению президента России Владимира Путина о проведении специальной военной операции Вооруженных сил (ВС) РФ в Донбассе заявляет Российский Союз ветеранов. Об этом 24 февраля говорится в адресованном российскому лидеру письме этой организации, обнародованном на ее сайте.

Mil.ru Ветераны

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«Многомиллионный Российский Союз ветеранов заявляет категорическую и полную поддержку действиям Руководства Российской Федерации в связи с объективной обстановкой, сложившейся вокруг Донецкой и Луганской Народных республик», — говорится в послании.

Помимо того, отмается, что в своих телеграммах и устных обращениях российские ветераны высказывают всецелое одобрение таким решительным шагам по признанию независимости республик Донбасса и заключению Россией с ними договоров о дружбе и сотрудничестве, что позволяет на законных основаниях защитить родственные нашей стране народы.

Также в нем высказывается уверенность в том, что начатая утром 24 февраля военная операция по принуждению к миру украинских агрессоров, которые продолжают уничтожать население ДНР и ЛНР, закончится успешно.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Российский Союз ветеранов Афганистана (РСВА) выступил в поддержку решения президента России Владимира Путина о проведении специальной военной операции Вооруженных сил (ВС) РФ Донбассе.