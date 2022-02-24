НАТО увидело в действиях России «серьёзную угрозу» безопасности
Брюссель, 24 февраля, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Североатлантический альянс продолжит принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности и обороны всех союзников. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания постоянных представителей стран НАТО в Брюсселе.
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«Действия России представляют серьёзную угрозу евроатлантической безопасности, и они будут иметь геостратегические последствия», — подчёркивается в документе, опубликованном на сайте альянса.
Также отмечается, что НАТО провело консультации в рамках статьи 4 Вашингтонского договора, по итогам которых было решено «в соответствии с оборонительными планами по защите всех союзников, принять дополнительные шаги для укрепления мер сдерживания и обороны».
«Мы развёртываем дополнительные оборонительные сухопутные и воздушные силы в восточной части альянса, а также дополнительные морские силы. Мы повысили готовность наших сил реагировать на все непредвиденные обстоятельства», — указано в заявлении.
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При этом подчеркивается, что принимаемые Североатлантическим альянсом меры «были и остаются превентивными, соразмерными и неэскалационными».
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля ВС РФ в соответствии с решением верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина приступили к проведению специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской Народных Республик.