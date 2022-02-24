Макрон призвал провести «как можно скорее» саммит НАТО
Париж, 24 февраля, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал провести саммит НАТО «как можно скорее», передает BFM TV.
Сайт президента Франции
Эммануэль Макрон
«Глава государства призывает к проведению саммита трансатлантического альянса как можно скорее в сотрудничестве с партнерами и союзниками», — объявил Елисейский дворец.
Согласно дипломатическим источникам, лидеры стран НАТО проведут переговоры в формате видеоконференции 25 февраля 2022 года.
Ранее в НАТО объявили о развертывании дополнительных оборонительных сил на границах Альянса.