Лима, 24 февраля, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Министр окружающей среды Перу Модесто Монтойя встретился 23 февраля с послом Великобритании Кейт Харриссон. Политики обсудили вопросы сотрудничества в «зелёных» сферах, сохранения лесов, инфраструктуры устойчивого развития, а также сотрудничества в области экологических наук. Об этом сообщает новостное агентство Andida.

lubasi Амазонка

Политики также обсудили вопросы работы на территории Перу британского Фонда биоразнообразия ландшафта, действие которого планируется наладить в экологически ценных районах. В первую очередь фонд планирует обратить внимание на природоохранного коридора Кондор-Кутуку на границе Перу и Эквадора, а также ещё на шесть зон.

Посол Великобритании также подчеркнула важность создания Фонда Амазонки, о котором Соединённое Королевство объявило во время последней конференции ООН по изменению климата.