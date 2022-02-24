Симферополь, 24 февраля, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Решение президента РФ о начале специальной военной операции является своевременным и предельно обоснованным. Об этом сообщается в телеграмм-канале Государственного совета Крыма 24 февраля.

Crimea.gov.ru Владимир Константинов

«Нахождение в непосредственной близости с нами агрессивного и неуправляемого монстра, напичканного оружием, и так не способствовало нашему спокойствию. Эту заразу уничтожать следует в зародыше, как учили наши предки — добивать в её логове. Не случайно Владимир Путин сравнил эту ситуацию с заигрыванием с Гитлером перед началом войны. От такого агрессор только наглеет и набирается сил. Ждать, когда киевский режим окончательно дозреет до развязывания агрессии против России было нельзя. Тут мы сработали на упреждение, разрушили игру Запада против нашей страны», — приводит пресс-служба слова председателя Госсовета Владимира Константинова.

Константинов также заявил, что на Украине необходимо создавать комитет национального спасения, в который могли бы войти «все здоровые силы, которые там ещё остались. Думаю, без возвращения политических эмигрантов сформировать такой орган будет трудно, практически безнадёжно».

«И, конечно, абсолютно необходима полная и решительная денацификация Украины. Что касается наших «западных партнёров», в отношениях с ними как никогда актуальными выглядят предложения президента России о созыве саммита «большой пятёрки» постоянных членов СБ ООН. Это должно стать фактически «Ялтой-2» и привести к выработке параметров справедливого и безопасного миропорядка. Но похоже, для того чтобы Запад эти призывы услышал, его надо поставить на грань тяжёлого геополитического поражения. Уверен, это не наш выбор, это то, перед необходимостью чего нас ставят «западные партнёры». Хочу особо отметить, что крымчане с пониманием и поддержкой восприняли решение президента. Ситуация в республике спокойная и находится под полным контролем», — сказал Константинов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции.