Закрыть Россию «железным занавесом» будет невозможно — Песков
Москва, 24 февраля, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Закрыть «железным занавесом» Россию невозможно. Об этом 24 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Иван Шилов ИА REGNUM
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«Такая страна, как Россия, не может оказаться за «железным занавесом», — заявил Песков.
«Безусловно, у нас могут возникнуть проблемы с целым рядом государств. Но так или иначе у нас с этими государствами возникали проблемы и до этого и без этого. Но такую страну как Россия закрыть «железным занавесом» просто невозможно», — указал он.