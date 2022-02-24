Москва, 24 февраля, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Сегодня, 24 февраля, президент России Владимир Путин проводит в Кремле переговоры с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Имран-Ханом, сообщается на сайте Кремля.

Mare Пакистан

Путин и Имран-Хан обсуждают основные вопросы двустороннего сотрудничества, а также региональные темы, в частности, ситуацию в Южной Азии.

Ранее премьер-министр Пакистана возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены. Имран-Хан находится в России с рабочим визитом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с визитом намерен приехать в конце февраля в Россию премьер-министр Пакистана Имран Хан.

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