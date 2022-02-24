Омск, 24 февраля, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Прокуратура посчитала слишком мягким приговор суда в отношении жителя Омской области, изнасиловавшего 14-летнюю девочку.

bloomsberries Суд

Как сообщили ИА REGNUM 24 февраля в прокуратуре Омской области, приговор суда в отношении 39-летнего местного жителя оспаривает Исилькульская межрайонная прокуратура.

Исилькульский городской суд ранее признал мужчину виновным по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ («Действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к несовершеннолетней»), п. «а» ч. 1 ст. 131 УК РФ («Изнасилование несовершеннолетней»), ч. 1 ст. 122 УК РФ («Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией»).

Установлено, что в июле 2021 года мужчина употреблял спиртное со своей знакомой в её доме. Он знал, что её дочь несовершеннолетняя, однако решил над ней надругаться. Мужчина сдавил шею девочки и изнасиловал её, а также совершил действия сексуального характера.

«Являясь при этом ВИЧ-инфицированным, зная о данном диагнозе, злоумышленник поставил потерпевшую в опасность заражения», — говорится в сообщении прокуратуры.

Уточняется, что ранее мужчина уже отбывал наказание за ряд преступлений, в том числе за умышленное убийство. В 2019 году он был освобождён и спустя два года вновь совершил особо тяжкие преступления.

Злоумышленник не признал вину в совершении преступлений. Суд назначил ему наказание в виде десяти лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Кроме того, суд оценил моральный вред, причинённый несовершеннолетней потерпевшей, в размере 300 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил, прокуратура обжаловала его из-за слишком мягкого наказания.

Уголовное дело рассмотри Омский областной суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске по подозрению в покушении на изнасилование несовершеннолетней задержали 54-летнего мужчину.

Читайте также: Новосибирец пытался изнасиловать девочку возле школы