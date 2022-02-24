Екатеринбург, 24 февраля, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Уральский предприниматель заплатит штраф из-за желания уйти от налогов. Он скрыл от налоговой службы 3 млн. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

DonkeyHotey Налоги

Бизнесмен не выполнил свою обязанность по уплате налогов. Тем самым мужчина причинил ущерб бюджетной системе.

Уралец свою вину признал. Причиненный ущерб он возместил. Уголовное дело в отношении предпринимателя прекратили. Ему назначили штраф в размере 100 тысяч рублей.