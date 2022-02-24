Москва, 24 февраля, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Украина наращивала военный потенциал благодаря помощи западных стран. Об этом 24 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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«Безусловно, это означает нейтрализацию военного потенциала, который за последнее время был изрядно подрощен (наращен — прим. ИА REGNUM), в том числе благодаря активной деятельности западных стран», — заявил Песков.