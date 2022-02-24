Улан-Удэ, 24 февраля, 2022, 14:27 — ИА Регнум. В Кижингинском районе Бурятии задержан подозреваемый в избиении до смерти своей тёти. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, 58-летняя женщина скончалась по пути районную больницу 20 февраля.

Вести Детально Наручники

По версии следствия, 38-летний мужчина накануне распивал спиртное у родственников в селе Хуртэй. Ночью на фоне опьянения между тётей и её мужем произошла ссора, в которую вмешался подозреваемый, заступившись за мужчину.

«В ответ, не выдержав унижений и оскорблений со стороны родственницы, злоумышленник схватил кочергу с кирпичной печи, и нанес женщине один удар в область грудной клетки», — отметили в ведомстве.

Очевидцы вызвали медиков, однако потерпевшая скончалась в автомобиле скорой помощи.

Возбуждено уголовное дело. Задержанный к настоящему времени рассказал подробности произошедшего. Ему предъявили обвинение, а также избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.