Кишинёв, , 14:26 — REGNUM Гражданам Молдавии стали массово приходить «ложные текстовые сообщения» призыве граждан на воинскую службу. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба правительства республики.

Молдавские солдаты Defense.gov

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

«Правительство опровергает эти манипуляции. Никакие программы по призыву не производятся и не планируются», — говорится в сообщении.

Сообщается, что данные о происшествии переданы в МВД. Правоохранители займутся выявлением тех, кто распространял ложные сообщения.

Стоит отметить, раннее в МВД Молдавии сообщили, что из Украины за утро 24 февраля прибыло 1900 украинских граждан. Из них пятеро попросили убежища.

Читайте ранее в этом сюжете: Молдавии нужно извлечь урок из опыта Украины — Додон