Екатеринбург, , 14:25 — REGNUM В Екатеринбурге в преддверии 8 марта пройдет цветочная ярмарка. Ради мероприятия на три дня закроют парковку на площади 1905 года. Об этом сообщили в городской администрации.

Площадь 1905 года

Алексей Колчин © ИА REGNUM

Горожане смогут посетить ярмарку с 5 по 8 марта. Она будет располагаться на пересечении Банковского и Театрального переулков. Бизнесменам для участия в мероприятии необходимо обратиться в центр организации выставок и ярмарок. По словам председателя Комитета по товарному рынку Администрации Екатеринбурга Ивана Бескрестнова, за незаконную торговлю предпринимателям грозит штраф. Торговые точки будут работать с 10:00 до 16:00.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале февраля в мэрии решали вопрос о переносе ярмарки выходного дня с площади 1905 года. Однако горожане проголосовали за проведение мероприятия на прежнем месте.