Белград, 24 февраля, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Посол Украины в Сербии Александр Александрович 24 февраля в интервью сербским СМИ назвал президента России «Гитлером 21 века», а последние события на Украине «настоящей великой отечественной войной».

Serbia.mfa.gov.ua Александр Александрович

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Александрович прокомментировал слова президента Владимира Путина о том, что на Украине речь идет о самообороне России, словами «самооборона России на украинской территории — это было бы смешно, если бы не было так грустно».

«Он (Путин — ИА REGNUM) может сказать что угодно, но нет ни одного случая капитуляции украинской армии. Если мы говорим о предлоге для войны, на территории России живет три миллиона этнических украинцев и нет ни одной школы, факультета или детского сада на украинском языке. Является ли это причиной для войны? Нет, конечно», —заявил Александрович в интервью изданию Novi dan.

Дипломат добавил, что он уважает нейтралитет Сербии, «но в данному случае нельзя сохранить нейтральную позицию».

«Я все еще верю, что Сербия выразит сильную поддержку Украине», — отметил Александрович, поблагодарив сербские СМИ, которые «пишут правду о том, что Россия напала на Украину».

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что его страна не может вмешиваться в конфликт между Россией и Украиной и принимать чью бы то ни было сторону.