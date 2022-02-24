Москва, 24 февраля, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Реакция финансовых рынков на фоне спецоперации РФ на Украине будет максимально кратковременным — российские власти подготовились к этой ситуации заранее. Об этом 24 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Эмоциональная реакция рынков, она прогнозировалась. И для того чтобы этот период этой эмоциональной реакции был максимально кратковременным, были предприняты все необходимые меры: был создан необходимый запас прочности и так далее и тому подобное», — заявил Песков.

«Да, это неизбежная эмоциональная реакция, но в то же время она несомненно выровняется и уже примет более спокойный, осознанный характер в ближайшее время», — указал он.