Лос-Анджелес, США, 24 февраля 2022, 14:24 — REGNUM Британский актёр Бенедикт Камбербэтч удостоится звезды на «Аллее славы» в Голливуде (США). Об этом 24 февраля сообщает Variety в своём Twitter-аккаунте.
Церемони открытия звезды с именем актёра состоится 28 февраля 2022 года. Сам Камбербэтч пока никак не прокомментировал эту новость.
ИА REGNUM напоминает, что 6 мая 2022 года состоится премьера фильма «Доктор Стрэндж: В Мультивселенной безумия» от студии Marvel. Главную роль в картине исполняет Бенедикт Камбербэтч.
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