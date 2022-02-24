Лос-Анджелес, США, 24 февраля, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Британский актёр Бенедикт Камбербэтч удостоится звезды на «Аллее славы» в Голливуде (США). Об этом 24 февраля сообщает Variety в своём Twitter-аккаунте.

Цитата из т/с «Патрик Мелроуз». реж Эдвард Бергер. 2018. Великобритания, США Бенедикт Камбербэтч

Церемони открытия звезды с именем актёра состоится 28 февраля 2022 года. Сам Камбербэтч пока никак не прокомментировал эту новость.

ИА REGNUM напоминает, что 6 мая 2022 года состоится премьера фильма «Доктор Стрэндж: В Мультивселенной безумия» от студии Marvel. Главную роль в картине исполняет Бенедикт Камбербэтч.