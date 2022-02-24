Кострома, 24 февраля, 2022, 15:08 — ИА Регнум. В Костромской области индекс потребительских цен (ИПЦ), характеризующий уровень инфляции, по итогам 2021 года составил 8,5%. Об этом сообщает «Костромастат». Среднероссийский показатель годовой инфляции по стране — 8,4%.

Agroinfo.com Продуктовая корзина

Наибольший прирост цен пришёлся на продовольственные товары. По сравнению с 2020 годом на 17,5% подорожали мясо и птица, на 15,6% — макароны, овощи и картофель — на 14,1%. Сливочное масло, яйца и сахарный песок показали рост на 13,2%, 11,9%, 11,2% соответственно.

Цены на непродовольственные товары за этот период выросли на 9,4%. В частности, на 19,7% повысилась стоимость стройматериалов, на 16,3% — табачных изделий, на 15,2% — различных моющих средств.

На рынке услуг значительный рост цен наблюдался в сфере присмотра за детьми дошкольного возраста (на 9,9%), пассажирского транспорта (9,7%), образования (на 8,4%), организаций культуры (на 7,7%) и медицины (на 6,2%). Услуги связи, при этом, понизились на 4,3%.

Для сравнения, по итогам 2020 года ИПЦ составил 5,2%. Цены на продовольственные товары тогда выросли на 7,3%, на непродовольственные — на 4,9%. Инфляция в России по итогам 2020 года составила 4,9%.