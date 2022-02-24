Ульяновск, 24 февраля, 2022, 14:19 — ИА Регнум. В Ульяновской области на железнодорожном участке в Майнском районе произошёл сход грузового вагона. Об этом сообщает управление МЧС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Железная дорога

Информация о происшествии передана в ведомство 24 февраля в 14:00 от старшего дорожного диспетчера Куйбышевской железной дороги.

«Поступила информация о том, что в 13:25 произошёл сход колёсной пары порожнего грузового вагона», — говорится в сообщении.

В управлении добавляют, что движение не затруднено, пострадавших нет.

Напомним, что ранее ЧП произошло 25 апреля 2021 года. Как сообщало ИА REGNUM, на подъездных путях на станции Молвино произошёл сход двух вагонов из семи, пострадавших и погибших нет.

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