Москва, , 14:20 — REGNUM Россию невозможно закрыть «железным занавесом». Об этом сегодня, 24 февраля, журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Проблемы могут быть с рядом стран, но они были и раньше», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе для зашиты населения от нападков Украины.

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