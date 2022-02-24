Москва, 24 февраля 2022, 14:20 — REGNUM Россию невозможно закрыть «железным занавесом». Об этом сегодня, 24 февраля, журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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«Проблемы могут быть с рядом стран, но они были и раньше», — пояснил Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе для зашиты населения от нападков Украины.
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