Москва, 24 февраля, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Россию невозможно закрыть «железным занавесом». Об этом сегодня, 24 февраля, журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Проблемы могут быть с рядом стран, но они были и раньше», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе для зашиты населения от нападков Украины.

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