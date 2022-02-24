Ростов-на-Дону, , 14:19 — REGNUM Более 164 тыс. военнослужащих Южного военного округа приняли участие в ревакцинации от COVID-19. Все они были привиты до 1 сентября 2021 года, сообщает пресс-служба ЮВО 24 февраля.

Вакцинация Минобороны России

Обе дозы антиковидной вакцины «Спутник V» получили более 270 тысяч военнослужащих, из них более 200 тысяч — военнослужащие и члены их семей, свыше 45 тысяч — гражданский персонал. Участие в вакцинации приняли также учащиеся военных образовательных учреждений и преподаватели, сотрудники организаций Минобороны России.

Ревакцинировались одним компонентом препарата «Спутник V» более 164 тысяч человек, двумя — свыше 161 тысячи.

Прививочные кабинеты развёрнуты на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений соединений и воинских частей объединений округа. На территории ЮВО развернуто более 40 прививочных постов и сформировано свыше 60 прививочных бригад, половина из которых — мобильные.