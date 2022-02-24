Лима, , 15:07 — REGNUM Перуанские семьи ощутят на себе разрушительное действие перекрестного огня между Россией и Украиной, несмотря на то, что война идёт в десятках тысяч километров от Перу. Об этом 24 февраля предупреждает новостное агентство La Republica.

Перу Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Усугубление геополитической напряжённости между Россией и Украиной вызвало тревогу во многих странах мира. Конфликт начался на фоне санкций со стороны США, других западных стран, а также НАТО.

«До этого момента воздействие последних восточноевропейских событий на Перу было невелико, но степень воздействия может измениться, если в конфликт будут втянуты другие действующие лица», — считает эксперт института ESAN в Перу.

Считается, что ситуация окажет существенное влияние на стоимость сельскохозяйственных продуктов и нефти, что может привести к росту инфляции в Южной Америке, так как Россия является крупным экспортёром нефти и зерна.

С началом переговоров в Женеве в январе 2022 года стоимость американской нефти марки WTI подскочила с 78 до 92 долларов США, британская нефти марки Brent подорожала с 81 до 97 долларов США. По мнению экспертов, эскалация конфликта может создать ситуацию, стоимость нефти в которой может достигнуть 120 или даже 140 долларов США, что добавит минимум два процентных пункта к общему уровню инфляции в странах с развитой экономикой. И хотя поставки российской нефти в Перу практически отсутствуют, сложившаяся ситуация скажется на спросе и предложении нефти марок WTI и Brent.

Что касается фондовой биржи Лимы, то аналитики опасаются, что «подпитка инфляционного давления по всему миру вооружённым конфликтом» приведёт к повышению учётных и ключевых ставок, а не склонные к риску инвесторы предпочтут «укрыться в долларе», что негативно скажется на стоимости перуанской валюты.

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