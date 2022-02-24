Санкт-Петербург, , 14:24 — REGNUM В аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково» днем 24 февраля задерживаются рейсы в Берлин и Стамбул, которые должны были покинуть Северную столицу в 14:25 мск. Такая информация содержится на онлайн-табло аэропорта.

Аэропорт «Пулково» Дарья Драй © ИА REGNUM

Рейс Санкт-Петербург — Берлин авиакомпании Pegas Fly, который должен вылететь в 14:25, задержан, как и рейс в Стамбул, который осуществляет авиакомпания «Пегасус».

Вылет из Петербурга в Стамбул задержан и по другому рейсу, в 15:30 мск. Организатором авиаперевозки является компания Turkish Airlines. О новом времени вылета всех рейсов пока не известно.

В пресс-службе «Пулково» рекомендуют не приезжать в аэропорт в случае отмены рейса. Пассажирам предлагают воспользоваться другими доступными видами транспорта для прибытия в город назначения. Пресс-служба публикует список рейсов поездов из Петербурга по южным направления на ближайшие дни.

Напомним, ранее в России были отменены рейсы южного направления. Рейсы, прибывающие в аэропорт Петербурга, пока осуществляются согласно расписанию.

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