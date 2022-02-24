Геленджик, Краснодарский край, , 14:18 — REGNUM Более 22 тысяч человек остались без воды из-за проведения аварийных работ в Геленджике, сообщили 24 февраля в региональном оперативном штабе.

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Ограничения коснулись микрорайона «Парус», «Магилат», АБК «Геленджик», а также по периметру ул. Орджоникидзе, Фадеева, Молодёжная, Крымская, Черноморская набережная, Революционная, Курзальная, Леселидзе, Новороссийская, Советская, мкр. «Екатерининский».

Всего в зону отключения попали более 22,2 тыс. человек и девять социальных объектов.

Полностью завершить работы и возобновить подачу воды планируется до 19:00 24 февраля.