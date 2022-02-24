Нур-Султан, , 14:18 — REGNUM Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву представили антикризисный план в связи с обострением ситуации на Украине. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба главы казахстанского государства.

Казахстан Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Глава государства был ознакомлен с основными моментами антикризисного плана развития экономики в свете последних событий на международной арене», — говорится в сообщении.

Также план предусматривает компенсацию представителям малого и среднего бизнеса ущерба от январских массовых беспорядков. Предлагается снизить тарифы естественных монополий, а также субсидирование агропромышленный сектор.

Стоит отметить, что в Казахстане утром 24 февраля на 3,5% упал курс национальной валюты до 452,49 тенге за $1. Нацбанк уже поднял базовую ставку с 10,25% до 13,5%.

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