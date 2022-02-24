Варшава, 24 февраля, 2022, 14:18 — ИА Регнум. 24 февраля Сейм Польши принял резолюцию, осуждающую «агрессию России против Украины». В документе, зачитанном спикером Сейма Эльжбетой Витек, подчеркивается, что принцип суверенитета и право наций на самоопределение относятся к фундаментальным ценностям человечества. Об этом сообщает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

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«Решение России признать независимость двух территорий, которые являются частью Украины, а также начало военной операции на всей территории Украины, нарушают международные законы, принятые мировым сообществом. Это решение означает отказ России от выполнения международного права», — говорится в документе.

В документе также содержится призыв к международному сообществу ввести жесткие экономические и дипломатические санкции против России. «Мы призываем правительства ЕС и НАТО и все международное сообщество солидарно выступить на стороне свободы и права украинского народа жить в независимом государстве», — указано в нем.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия начала специальную военную операцию, заявил в обращении к нации в четверг, 24 февраля, президент Владимир Путин. Целью операции, по словам российского лидера, будет защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам, геноциду киевского режима.

По сообщениям Минобороны России, данная операция не угрожает мирному населению Украины.