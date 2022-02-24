Москва, 24 февраля, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Министерство обороны России является единственным первоисточником по ситуации на Украине и военной операции России в этой стране. Об этом 24 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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«Я не могу вам давать какую-то информацию по военной, технологической и иной составляющей этой операции. Всё-таки в данном случае пальму первенства… единственным первоисточником здесь должны быть наши военные и оборонное ведомство», — заявил Песков.