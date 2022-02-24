Москва, 24 февраля, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Киев готовит провокации, чтобы показать мировому сообществу, к чему якобы привела спецоперация России в Донбассе. Так, в украинских городах уже проведены постановочные видеосъемки с якобы «массовыми жертвами» среди гражданского населения Украины. Об этом 24 февраля заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

«Обращаем внимание средств массовой информации, что Службой безопасности Украины готовятся и уже реализуются провокации по известным лекалам «Белых касок», — указал он.

Канашенков уточнил, что подготовленные видеоролики распространяются через подконтрольные телеграм-каналы и социальные сети.

«Их целью является обвинение России в якобы неизбирательности и непропорциональности ударов для запугивания мирного населения и трансляции на западных телеканалах», — указал представитель российского оборонного ведомства.

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При этом он подчеркнул, что Вооружённые силы России «не наносят ударов по городам Украины», а мирному населению ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля ВС РФ в соответствии с решением верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина приступили к проведению специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской Народных Республик. Рано утром того же дня народные милиции ДНР и ЛНР после продолжительных боёв по отражению агрессии ВСУ на территории республик провели мобилизацию и создали группировки войск.

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