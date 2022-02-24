Лос-Анджелес, США, 24 февраля, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Американский актёр Бен Стиллер и актриса Кристин Тейлор снова вместе. Об этом 24 февраля пишет Page Six.

Скриншот видео на YouTube Бен Стиллер

«Мы расстались и снова сошлись, и мы этому рады», — рассказал Стиллер. «Это было действительно замечательно для всех нас. Неожиданно, но это одна из вещей, возникших в результате пандемии», — добавил он.

ИА REGNUM напоминает, что Бен Стиллер и Кристин Тейлор объявили о расставании в 2017 году спустя 17 лет брака. Пара воспитывает двоих детей.