Джакарта, 24 февраля, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Бывший министр иностранных дел Индонезии Хассан Вираджуда высмеял правительство президента Джоко Видодо за молчание по поводу принесенных голландцами извинений за насилие времен 1946−1950 годов, сообщает CNN Indonesia.

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Политик отметил, что в этом вопросе важна реакция правительства Индонезии.

Историк Бондан Канумойосо также призвал правительство Индонезии высказаться по поводу принесенных голландцами извинений. По его словам, правительство не должно закрывать глаза на этот вопрос.

Напомним, ранее правительство Нидерландов принесло извинения индонезийскому народу за крайнее насилие, имевшее место в 1945—1950 годах. Извинения принес премьер-министр страны по итогам расследования.