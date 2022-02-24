Берлин, 24 февраля, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Европейский союз примет антироссийские санкции уже 24 февраля, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Steffen Prößdorf Олаф Шольц

«В качестве следующего шага мы в тесной координации с международными партнерами в НАТО и в Евросоюзе уже сегодня примем новые санкции. Хорошо, что мы так обстоятельно подготовились. Цель санкций четко дать понять российскому руководству: за эту агрессию вы заплатите горькую цену. Это покажет, что президент России (Владимир) Путин своей войной совершил тяжелую ошибку», — говорится в заявлении Шольца.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала в Донбассе специальную военную операцию.