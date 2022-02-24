Москва, 24 февраля, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Россия ставит своей целью только денацификацию и демилитаризацию Украины, остальное — вопрос выбора украинского народа. Об этом 24 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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«Никто не говорит об оккупации, и в данном случае это слово здесь неприменимо», — заявил Песков.

Две задачи, которые сформулированы президентом Путиным, на Украине для России заключаются в денацификации и демилитаризации страны, подчеркнул Песков.

«А остальное будет вопросом выбора украинского народа», — указал он.