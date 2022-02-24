Уфа, , 14:21 — REGNUM Руководителей трех коммерческих организаций обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате чего погибли два человека в Башкирии. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сообщается, что в феврале 2020 года в квартире пятиэтажного дома в г. Бирске скончались от отравления угарным газом 19-летний юноша и девушка 2005 года рождения.

По версии следствия, это произошло из-за отсутствия в вентиляционных каналах и дымоходе квартиры тяги, в связи с чем от работающего котла скопились продукты горения природного газа.

«Один из обвиняемых, возглавлявший филиал ЗАО «Башкирское специализированное ремонтно-строительное управление противопожарных работ», не организовал первичное обследование состояния дымовых и вентиляционных каналов, в результате чего они были введены в эксплуатацию с нарушениями, допущенными на этапе строительства многоквартирного дома. Он же и руководитель ООО «Газавтоматика» не провели мероприятия по исследованию и техническому обслуживанию вышеуказанного оборудования», — сообщает пресс-служба.

В материалах дела указано, что обвиняемый руководитель ООО «Управляющая компания Жилищный фонд» не проконтролировал выполнение работ по проверке состояния и функционирования вентиляционных и дымовых каналов, их ремонту и очистке в рамках договора со специализированными предприятиями.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Обвиняемые частично признали свою вину. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.