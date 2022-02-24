Москва, 24 февраля, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Центральный банк РФ оперативно отреагировал на введенные санкции против крупнейших российских банков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 февраля заявила руководитель департамента банковского дела и финансовых рынков финансового факультета финансового университета при правительстве РФ Марина Абрамова.

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«Банк России оперативно отреагировал на введенные санкции против крупнейших российских банков: валютные интервенции, расширение залогового обеспечения ломбардных кредитов и иные меры должны помочь российским банкам поддержать ликвидность, — сказала Абрамова. — В условиях, когда роль именно банков на российском финансовом рынке наиболее значима, это должно помочь сохранить стабильность российского финансового рынка. Очевидно, Банк России может предложить и иные инструменты, связанные прежде всего с системой рефинансирования банков, а именно специальные инструменты рефинансирования».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Центральный банк России начал принимать меры для стабилизации ситуации на финансовом рынке.