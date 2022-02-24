Горно-Алтайск, 24 февраля, 2022, 14:13 — ИА Регнум. В Республике Алтай по данным на начало 2021 года насчитывалось около 105 тыс. мужчин, что составляет 47,5% от общей численности населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Алтайкрайстата.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Горный Алтай

Чуть больше четверти всех мужчин республики или 28,2 тыс. человек проживают в городе Горно-Алтайске, остальные 76,8 тыс. — в сельской местности.

«Средний возраст мужчин на начало 2021 года в Республике Алтай — 32,85 года, средний возраст женщин — 36,68 года. Ожидаемая продолжительность жизни (число лет) при рождении в 2020 году для мужчин составила 63,56 года, для женщин — 74,92 года», — добавили в службе статистики.

Уровень занятости среди мужской части населения Горного Алтая составил 56,8%. При этом 60% из них работали в юрлицах. Предпринимателями, фермерами, либо работниками по найму у физлиц являлись 18,7% мужчин.