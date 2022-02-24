Москва, , 14:39 — REGNUM Признание Россией суверенитета Донецкой и Луганской Народных Республик не повлияет на уровень двусторонних отношений, достигнутый Москвой и Баку и формализованный в Декларации о союзническом взаимодействии. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече с руководителями российских СМИ.

Ильхам Алиев president.az

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По его словам, российская и азербайджанская стороны просто формализовали то, что уже установилось и назвали это соответственно характеру отношений. Работа в этом направлении продолжится.

«Уверен, что и с азербайджанской, и с российской стороны не будет никакой коррекции в связи со случившимися событиями и с событиями, которые еще могут случиться в нашем регионе», — приводит слова Алиева ТАСС.

Российское руководство приняло решение о признании республик недавно, и это решение предстоит осмыслить. Но для отношений Москвы и Баку «ничего не поменялось и не должно поменяться», добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам переговоров в Кремле 22 февраля президенты России и Азербайджана подписали Декларацию о союзническом взаимодействии.

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