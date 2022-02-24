Москва, 24 февраля, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Цели спецоперации России на Украине заключаются в демилитаризации и денацификации страны. Об этом 24 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украина

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

"Цели были сказаны президентом: демилитаризация и денацификация Украины. И то, и другое представляет угрозу для нашего государства и нашего народа», — заявил Песков.

«Сроки определяются результативностью и целесообразностью. Будут, естественно, определяться верховным главнокомандующим», — указал он.