Краснодар, 24 февраля, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Два российских гражданских судна обстреляны в Азовском море со стороны вооруженных сил Украины 24 февраля. Об этом сообщило погрануправление ФСБ России по Краснодарскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM Азовское море

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По данным ведомства, около 11:00 24 февраля в акватории Азовского моря два гражданских грузовых судна подверглись ракетному удару со стороны ВСУ.

На борту одного из судов вспыхнул пожар, в настоящее время он потушен. Есть раненый. Для его эвакуации к судну направлены пограничные сторожевые катера Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Как сообщало ИА REGNUM, Росморречфлот ранее сообщил о приостановке судоходства в Азовском море до отдельного распоряжения.