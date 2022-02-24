Лондон, 24 февраля, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Посол РФ в Великобритании Андрей Келин был вызван 24 февраля в британский МИД, об этом заявила глава британской дипломатии Лиз Трасс на своей странице в Twitter.

Tom Witham Лиз Трасс

«Я вызвала российского посла, чтобы он встретился со мной и объяснил незаконное, ничем не спровоцированное вторжение России на Украину», — написала она.

«Мы будем вводить жесткие санкции и объединять страны в поддержку Украины», — добавила Трасс.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что руководители стран-членов НАТО необходимо провести срочную встречу из-за ситуации на Украине. Его поддержал президент Франции Эммануэль Макрон.