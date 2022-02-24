Донецк, 24 февраля, 2022, 14:08 — ИА Регнум. В настоящее время эвакуации населения Донецкой Народной Республики (ДНР) приостановлена. Об этом 24 февраля заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-1».

Smdnr.ru Денис Пушилин

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По словам Пушилина, в настоящее время в республике сохраняется спокойная обстановка.

«Что касается непосредственно эвакуации населения — она приостанавливается», — сказал глава ДНР.

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