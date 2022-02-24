Минск, 24 февраля, 2022, 14:08 — ИА Регнум. По словам белорусского президента Александра Лукашенко, президент РФ Владимир Путин заверил его в том, что нападение на Белоруссию будет расценено Москвой как нападение на Россию. Он заявил об этом 24 февраля на оперативном совещании с военными республики, видеозапись с выступлением белорусского лидера 24 февраля приводит близкий к пресс-службе президента Белоруссии телеграм-канал «Пул первого».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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Как отметил Лукашенко, в ходе его разговора с Путиным он попросил российского лидера не использовать часть находящейся на западных рубежах России совместной группировки войск, зарезервировав ее на всякий возможный случай.

«Ответ (президента РФ — ред.): «Я тебе обещаю и клянусь, что любое нападение или хоть один шаг через границу на территории Беларуси — это будет означать, что они атакуют Россию», — сказал белорусский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести в Минске переговоры между Россией и Украиной.