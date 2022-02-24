Москва, 24 февраля, 2022, 14:06 — ИА Регнум. С призывом поддержать президента России Владимира Путина и наших соотечественников в Донбассе в их решении защитить свободный выбор и выбор жителей Крыма и Севастополя, а также защитить святую память о жертвах советского народа, принесенных во имя победы над нацизмом в Великой Отечественной войне, выступил 24 февраля первый заместитель секретаря Общественной Палаты Российской Федерации, герой России, координатор всероссийского проекта «Эстафета поколений» Вячеслав Бочаров.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вячеслав Бочаров вручает награду победителю в номинации

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

«Призываю всех поддержать нашего Президента, донбасских соотечественников в решении защитить их свободный выбор, выбор крымчан и севастопольцев, защитить святую память о жертвах нашего единого народа, принесенных во имя победы над нацизмом в Великой Отечественной войне, запрет на которую фактически был установлен властями Украины», — говорится в его заявлении.

Также Бочаров отметил, что призывом совести и справедливости являются стремление наказать виновных в пытках и других ужасных преступлениях, таких как сожжение заживо мирных демонстрантов 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов, а также виновных в многолетних обстрелах мирного населения Донецкой и Луганской Народных республик, и виновных в поощрении фашизма и в геноциде собственного народа.

Как передавало ИА REGNUM, глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что число пленных украинских солдат на территории Донбасса растет.